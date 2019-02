Université Côte d'Azur installe un laboratoire à Grasse Biotech

Pour son Centre de Créativité et d’Innovation en Sciences des Odorants créé en 2017, UCA ouvre un laboratoire dans les locaux de Grasse Biotech. Il sera inauguré le 5 mars. Véritable poste avancé de la recherche partenariale, il abritera de façon éphémère des technologies en démonstration.

Un laboratoire d’Université Côte d’Azur pour son Centre de Créativité et d’Innovation en Sciences des Odorants (CCISO) installé au sein de l'hôtel d'entreprises Grasse Biotech : c'est ce qui sera inauguré le 5 mars prochain par Jérôme Viaud, maire de Grasse et Jean-Marc Gambaudo, président UCA. Créé en mars 2017 par UCA, ce centre est venu répondre au besoin d'interfacer de façon efficace et spécifique ses membres avec l'écosystème socio-économique Parfums Arômes Cosmétiques du territoire.

Moins d’un an après, un démonstrateur voit ainsi le jour au sein de l’hôtel d'entreprises scientifiques Grasse Biotech, véritable poste avancé de la recherche partenariale et de l’expérimentation croisée d’Université Côte d’Azur sur son territoire. Ce laboratoire (ou démonstrateur) est doté de capacités techniques en chimie moléculaire (analyse et synthèse). Il est chargé d'abriter de façon éphémère des technologies en démonstration permettant aux entreprises intéressées de venir s’informer, se former, ou confier aux spécialistes d'UCA, la réalisation d’études ou encore initier des collaborations faisant appel à ces technologies d’avant-garde.

Techniques préparatives de pointe pour les composés volatils (GC-prep), réacteurs de chimie en flux continu et réacteurs micro- et millifluidiques pour la synthèse, nez électroniques de dernière génération sont des exemples de technologies au programme des premières rotations.

Inauguré en juin 2018 dans le parc d'activités Aromagrasse, l’Hôtel d’entreprises Grasse Biotech a de son côté pour mission d’accueillir, d’héberger et d’accompagner des entreprises de recherche et développement à fort potentiel ayant des besoins de laboratoires.

Il héberge actuellement 8 entreprises : BioPreserv (laboratoires de microbiologie et chimie analytique), Genochem (fabrication et optimisation de molécules entrant dans la composition de médicaments), Agro DIAGNOSTIC (laboratoire généraliste de diagnostic phytopathologique), LifeScientis (décapsulation nanoparticulaire de principes actifs), Officinea (développement applis beauté/santé et soins experts ultra-clean), Phenocell (création de cellules humaines pour la recherche de molécules actives dans les domaines pharmaceutiques et derme-cosmétique), Tech-Isi (Ingénierie technique Industrie des Parfums-Arômes-Cosmétique), PKDerm (laboratoire de tests innovants in vitro et ex vivo). Et maintenant s'y ajoute le laboratoire d’UCA.