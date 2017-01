Université : la 1ère promotion de gestion de maisons de retraite reçoit ses diplômes

L’Institut Supérieur d’Economie et de Management (ISEM) de l’Université Nice Sophia Antipolis et ORPEA, 1er groupe français d’EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, remettront demain, jeudi 5 janvier à 18h30 sur le campus St Jean d’Angely, les diplômes d'université à la première promotion "Direction et Management des Etablissements Sanitaires et Médico-sociaux" issue du partenariat entre l’ISEM et ORPEA. Au total, 10 cadres d’ORPEA (directeurs de cliniques et de maisons de retraite) seront diplômés après avoir suivi une année de formation à la gestion de maisons de retraite.

Signé en octobre 2014, le partenariat entre l’ISEM et ORPEA revêt un caractère innovant. Par cette convention, les deux parties ont souhaité développer un partenariat durable portant sur la formation initiale et continue des cadres du groupe ORPEA qui s’est concrétisé par la création d’un diplôme d’université sur la gestion d’une maison de retraite. L’ISEM, de par son expertise dans le domaine de la formation en économie et management, s’est occupé des enseignements généraux et théoriques (économie, management, hygiène et sécurité, etc.) et ORPEA du volet pratique (stage).