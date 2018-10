Université : le Master FOQUAL labellisé par le Pôle Eurobiomed

Une nouvelle labellisation pour le Master FOQUAL (Formulation, Qualité, Analyse), un Master d'UCA (Université Côte d'Azur) dispensé au Parc Valrose à Nice et à l'Espace Louis-Lions à Grasse. Après une labellisation par le pôle PASS (Parfums, Arômes, Saveurs, Senteurs), c’est au tour du pôle Eurobiomed de labelliser la formation. Ce pôle de compétitivité rassemble une communauté innovante au service de la santé à une échelle locale et lui permet ainsi de consolider ses liens avec les industries pharmaceutiques et vétérinaires.

Les membres du CSP (Conseil Stratégique des Projets) du pôle ont souligné "l'interaction très positive entre votre formation et le monde industriel et des PME, notamment via une présence stratégique très pertinente à Grasse, pôle fort de la chimie fine, arômes et parfums. Le contenu de la formation et la panoplie des thématiques abordées développent parfaitement les compétences nécessaires aux métiers des industries pharmaceutique et vétérinaire". Pour les responsables du Master, "cette labellisation est une belle reconnaissance et traduit la reconnaissance de notre formation par le tissu économique".