Université : le MBDS dans le Top 10 des meilleurs masters informatiques

Le Master 2 MIAGE MBDS de l'Université Nice Sophia Antipolis (Campus SophiaTech, site des Lucioles) est entré dans le Top 10 du classement des Masters, MS et MBA en Informatique et Ingénierie des Systèmes publié par le site Meilleurs-masters.com. Piloté par Serge Miranda et Gabriel Mopolo-Moké, il est entré dans ce classement en 7ème position nationale. Ce palmarès 2018 est dominé par l'école d'ingénieurs CentraleSupélec qui s'octroie les deux premières places. L’INSA Lyon (3ème) et l’ENSEA – Université de Cergy Pontoise (4ème) tiennent le haut du tableau.

Le domaine Informatique et ingénierie des systèmes complexes recouvre la conception de nouveaux systèmes numériques réclamant des talents multiples allant de l’informatique embarquée, aux télécommunications, en passant par le data mining et l’intelligence artificielle. Les applications se retrouvent dans des systèmes très différents (smartphone, voiture connectée, internet des objets).