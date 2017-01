UPE 06 : "Une heure avec un DRH… parce que vous le valez bien"

L'UPE 06 renouvelle l'opération "Une heure avec un DRH… parce que vous le valez bien" lancée en janvier 2016. L'édition 2017 se tiendra le mardi 24 janvier de 9 à 12 heures en parallèle dans deux lieux : à Cannes (locaux de la MJC ranguin) et à Saint Laurent du Var (locaux de l’UPE 06). L'objectif est d'offrir à des demandeurs d’emploi une heure de "consulting" d’un DRH ou d’un professionnel du recrutement, en tête à tête, pour affiner leur projet professionnel, retravailler leur CV, réfléchir à la cohérence de leur parcours et orientation professionnelle, s’entrainer à un entretien d’embauche …

Une vingtaine de DRH et responsables recrutement des entreprises d’entreprises emblématiques sur notre département dans tous les secteurs (Thales Alenia Space, Thales Underwater System, Thales Service, les aéroports de la Cote d’Azur, l’hôtel Carlton, Audemard, GSF propreté, Média Plus Communication et AGYCA) se sont mobilisés et offrent 3 heures de leur temps pour une opération originale et citoyenne. Les Services publics et associations d’aide à la recherche d’emploi ont présélectionné de leur côté une cinquante de personnes en recherche active d’emploi, motivé(e)s et très proactives dans leur démarche (les inscriptions sont aujourd'hui closes).

Cette opération se déroule dans le cadre des actions menées par la CA2EF (Commission Apprentissage Education Emploi Formation) de l'UPE 06, en partenariat avec les deux associations de DRH des Alpes Maritimes (ANDRH – Club des DRH de Sophia), et avec le support des prescripteurs et associations d’aide à la recherche d’emploi (Pole Emploi – Missions Locales – PLIE, Avarap 06, Restaurants du Cœur). Elle est pilotée par Béatrice Bretegnier en tant que membre du Comité de pilotage de la commission Emploi de l’UPE 06, mais aussi en tant que DRH de Thales Alenia Space Cannes et membre des associations de DRH qui se sont mobilisées.