Vague de froid : la Métropole réduit sa consommation d'énergie

La vague de froid qui touche la France n'épargne pas la Côte d'Azur. Face au risque de surconsommation électrique, la Métropole Nice Côte d’Azur et la Ville de Nice ont activé dès hier soir, mercredi, un plan de réduction de l’éclairage public et de la consommation en énergie des bâtiments afin de réduire le risque de coupure d’électricité : extinction des éclairages décoratifs, réduction du temps d’allumage des éclairages publics…Au total, 2,5 Mégawatts seront ainsi économisés par nuit pour éviter les coupures.

Parmi les mesures prises, la Gestion Technique et Intelligente des Bâtiments publics (GTB) a été activée Ce dispositif "smart city", précise la Métropole, permet en un clic, et grâce à 100.000 capteurs, d’optimiser la consommation d’énergie et de réduire l’éclairage décoratif de 250 bâtiments publics (musées, bureaux, bibliothèques, bâtiments techniques…). En réponse à une alerte de la part du gestionnaire du réseau, les équipes de la Métropole Nice Côte d’Azur pourront ainsi éteindre l’éclairage décoratif des arbres du Palais Masséna, de la Gare du Sud ou de la colline du Château par exemple. Cela, sans qu'il soit nécessaire d’envoyer sur chaque équipement des techniciens pour procéder à une coupure momentanée. Au total, 1 Mégawatt peut ainsi être économisé par nuit.

L'activation du plan de réduction des consommations d’éclairage public sur le territoire de la Métropole a également été décidée. Ce plan consiste à procéder à l’extinction ou à la diminution de l’intensité des dispositifs d’éclairage public situés en zone urbaine non-dense (parkings, giratoires, entrées de village…) dans plusieurs communes de la Métropole. Le dispositif mis en œuvre permettra de réduire de 1,5 Mégawatt par nuit la consommation sur l’ensemble du territoire de la Métropole et, en bonus, d’économiser quotidiennement environ 2.000 euros.