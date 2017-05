Valbonne : une AG décentralisée pour les AMAP de Provence

Des Assemblées Générales Participatives délocalisées pour le réseau Les AMAP de Provence. Celle des Alpes-Maritimes se tiendra à Valbonne Sophia Antipolis (2 rue du Frêne), samedi 6 mai de 9h30 à 12h30 et se poursuivra par un comité de pilotage consacré au réunion-bilan (ouvert à tous), de 14 à 18 heures. Lancé en 2001 à Aubagne, le mouvement des AMAP (Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne) vise à favoriser l'agriculture paysanne et biologique qui a du mal à subsister face à l'agro-industrie. Ce mouvement regroupe des citoyens et des paysans). Il s’est structuré rapidement, au niveau régional, puis interrégional avec la création du MIRAMAP (Mouvement Inter Régional des AMAP) et a fait beaucoup de chemin depuis sa création. .

Aujourd'hui, le réseau régional Les AMAP de Provence, anciennement Alliance Provence, devenu temporairement établissement secondaire du MIRAMAP, a entamé une réflexion globale de refonte avec pour objectif le retour à une structure autonome au 1er janvier 2018. Les AG décentralisées (après Valbonne, Avignon le 20 mai, Saint-Maximin le 3 juin et Gardanne le 10 juin) permettront de suivre différentes pistes de réflexion (enjeux, priorités, structuration du réseau) et de déterminer les choix stratégiques pour une nouvelle phase de développement.