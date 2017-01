VEM : Cannes lance les Trophées de la vidéo touristique et culturelle

Une occasion de voir ce qui se fait de mieux en matière de vidéo touristique et culturelle : c'est ce qu'offre la première édition des Trophées de la Vidéo Touristique et Culturelle de Cannes. A l'occasion du Salon Voyage en Multimédia qui se tient les 19 et 20 janvier au palais des festivals, il s'agit d'un nouvel événement lancé en partenariat Le Weboskop. Au total, 141 vidéos ont candidaté dans les quatre catégories des Grand Prix #VEM (meilleure vidéo de destination touristique, d’influenceur, de lieu ou événement culturel et de prestataire touristique). Des vidéos courtes (4 mn au maximum) tournées essentiellement en France mais aussi Japon, en Islande, en Suisse, au Canada, au Népal, en Nouvelle-Calédonie, au Maroc (…) représentant un temps cumulé de visionnage de près de 7 heures de vidéo.

Dans ce lot, 14 vidéos ont été retenues par le comité de sélection (3 à 4 par catégorie). Elles sont à disposition du public sur le site web de #VEM. Les prix quant à eux seront remis le 19 janvier. Ils seront attribués par un jury composé d'experts de la production vidéo, de la culture et du tourisme dont Bruno Maltor, blogueur Voyage (Votre Tour du Monde), Grégoire Chartron, auteur du blog Le Weboskop, Sébastien Aubert, producteur AD Astra Films et René Corbier, directeur artistique de Scène 55.

Quatre autres événements sont également organisés en parallèle de cette 8ème édition du salon. YooDX propose une journée gratuite de conférences sur le marketing digital le 18 janvier. Le mercredi 18 janvier également, les équipes d'Alliance Réseaux organisent une journée d'information dédiée aux destinations Open System. #CMonTheBeach, jeudi 19 janvier, donne rendez-vous aux Community Managers à travers une série d'ateliers et de conférences. Le 18 janvier, enfin, autre side-event de #VEM8, Nouveaux Territoires organise la première réunion des utilisateurs de la solution taxesejour.fr pour 2017.