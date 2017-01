VEM8 à Cannes : le Community Manager "on the beach"

C'est un événement dans l'événement. A l'occasion des #VEM8, la huitième édition de Voyage en Multimédia, le salon de l'e-tourisme qui se tiendra au Palais des festivals de Cannes les 19 et 20 janvier, sont organisés les Ateliers #CMontheBeach, un nouveau rendez-vous pour les Community Managers. Au total sur une journée, une quinzaine d'ateliers sont proposés par id-rezo et la FROTSI PACA pour rester connecté sur les dernières tendances CM, échanger les bonnes pratiques, se former et progresser, élargir son réseau dans le tourisme

Au menu, de la matinée, 7 à 10 ateliers en mode participatif sur "Réussir l’intégration du Community Manager dans sa structure", "Les meilleurs formats et paramétrages des Ads Facebook", "L’avènement des stories sur Snapchat et Instagram", etc. Puis l'après-midi, quatre ateliers sur le Community Management des lieux patrimoniaux, le best practice des ambassadeurs de destination, la meilleure façon de faire du "Live vidéo" sur les réseaux sociaux, ou encore séduire et traiter le contenu des influenceurs.