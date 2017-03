Vence : les nouveaux rendez-vous de Nuits du Sud

Vence fête cette année le 20ème anniversaire de ses "Nuits du Sud", un concept de festival qui s'est imposé dans le paysage azuréen. Ce 20ème anniversaire sera célébré 6 au 29 juillet, place du Grand-Jardin. Mais avant l'été, plusieurs autres rendez-vous seront proposés avec une manifestation qui se démultiplie. Ce sera le Printemps des Nuits du Sud, du 30 mars au 8 avril, toujours sur la place du Grand Jardin dans une salle éphémère étonnante, la Carpa Magic Mirror (photo ci-dessus). L’ouverture de ce nouvel évènement se fera avec le parrain de l‘édition Bernard Lavilliers en duo avec Mahut. Sur neuf soirées sont programmés une vingtaine d'artistes dont Feder, General Elektriks, Bonga, Doc Gyneco, Michel Jonasz, Muggy, etc..

Et puis, avant même ce printemps, toujours dans la continuité des Nuits du Sud, cinq "Nuits intimes", une formule déjà bien rodée lors des festivals précédents pour rencontrer les artistes dans un cadre plus feutré, celui de la Salle des Meules. Chaque concert est suivi d’un moment de rencontre avec le groupe. Première nuit des cinq, ce samedi 4 mars avec Palatine et son climat post-folk bilingue qui restaure les torrents blues de Colette Magny dans une hypnose à la Anthony and The Johnsons. Un cocktail détonnant à découvrir!