Vendre sa voiture : le tiercé gagnant du marché de l'occasion en PACA

A l'approche de l'été quels sont les types de véhicules qui se revendent le mieux en Provence Côte d'Azur? Nous vous apportons une réponse : en tête sur le marché de l'occasion les berlines compactes, suivies des SUV et Crossover, puis troisième sur le podium, les monospaces.

Quels véhicules se revendent le mieux en Provence-Alpes-Côte d'Azur à l'approche de l'été ? Y-a-t-il un marché de l'occasion spécifique sur la Côte d'Azur? C'est la question à laquelle a cherché à répondre Vendezvotrevoiture.fr, une start-up qui se place sur le créneau de la vente auto 2.0 et qui joue à la fois le Web et la présence physique (elle a pignon sur rue à Nice, boulevard du Mercantour). En tête de liste en PACA à l'approche des beaux jours : les berlines compactes d’occasion.

Entre les touristes qui visitent la région et les besoins des habitants, les ventes de voiture d’occasion grimpent considérablement quand l’été approche en Provence-Alpes-Côte-D’Azur, note le site. Dans cette vague de printemps, ce sont les modèles de berline compactes qui se placent en tête des ventes de véhicules d’occasion. Les paysages de la Provence et de la Côte d'Azur sont magnifiques et les berlines sont les mieux à même pour se promener en famille et les admirer que l'on soit touriste ou habitant du territoire.

Arrivent en second les SUV et les crossovers. Robustes et capables de franchir sans sourciller les pentes les plus abruptes, ils mélangent style et praticité. De plus en plus présents sur le marché de l’occasion, à travers des constructeurs tels que Nissan ou encore Renault, les voitures de cette catégorie sont très prisées par ceux qui souhaitent parcourir la région PACA lors de leurs vacances estivales. Elles passent bien sur les routes parfois assez en pente qui sont légion dans la région, et se classent en deuxième position parmi les catégories qui s’écoulent le plus en occasion en mai-juin. Si vous avez un SUV dans la région et que vous vous voulez vendre votre voiture, vous avez assurément de bonnes chances d’y arriver.

En troisième position, les monospaces, pour visiter la région PACA en groupe. Ils sont réputés pour leur volume habitable et leur aptitude à transporter de grands effectifs. Ils conviennent donc particulièrement bien pour ceux qui prévoient des colonies de vacances, des séminaires professionnels durant l’été, ou toute autre sortie de groupe. Ils occupent la troisième place de ce classement car ils permettent de faire découvrir les charmes de la région à des familles nombreuses ou des groupes d'amis.

Ce sont là trois catégories de voitures dont la demande en occasion augmente sensiblement à partir de fin avril et jusqu'à fin juin. Si vous avez un modèle similaire que vous souhaitez vendre, vous pouvez assurément faire une bonne affaire...