Village by CA à Sophia : nouvel appel à candidatures IA et Big Data

Le village lance jusqu'au 1er décembre un nouvel appel à candidatures pour des start-up spécialisées dans l'IA et le Big data. Il annonce également l'arrivée d'un nouveau "Partenaire Ambassadeur" : la société sophipolitaine Supralog.

Big data et IA : ce sont les spécialités demandées dans le nouvel appel à candidatures lancé jusqu'au 1er décembre par le Village by CA à Sophia Antipolis. Le précédent appel, lancé en mai dernier, avait été orienté tourisme. Devenu bâtiment totem du Cluster IA, l'accélérateur de startups, créé à l’initiative du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur en partenariat avec la CCI Nice Côte d’Azur, joue aussi cette carte pour son nouvel appel à candidatures et recherche de jeunes entreprises de l’IA et/ou du big data.

Le Village accélère actuellement 24 startups. Elles ont vu leur croissance commerciale boostée par un tissu de partenaires impliqués, par un réseau international de 31 Villages by CA (et bientôt 40), par une équipe d’impulsion totalement concentrée sur leurs besoins. Ces sociétés ont déjà levé plus de 7 millions d’euros auprès d’investisseurs régionaux et nationaux, elles ont aussi et surtout recruté plus de 50 collaborateurs depuis leur arrivée au Village

Les candidats désireux de bénéficier du programme d’accélération "business first" du Village sont invités à déposer leur candidature en répondant aux questions du formulaire d’inscription : levillagebyca.com

Supralog, nouveau Partenaire Ambassadeur

Autre actualité du Village : l'arrivée d'un nouveau "Partenaire Ambassadeur", Supralog. Fondée par Philippe Salvan, c'est une entreprise de solutions et services numériques innovante implantée depuis 20 ans dans la technopole. Labelisée BPI Excellence et agréée CII/CIR par le Ministère de la Recherche et de l’Enseignement elle rassemble une chaîne de compétences qui lui permet d’adresser aussi bien des acteurs privés que des délégations de services publics, accompagnant aussi bien des grands groupes internationaux que des startups innovantes, à l’instar de la société Studeal aujourd’hui accélérée par le Village by CA PCA.

Supralog s'est distinguée aussi récemment par l'accueil d'un plasticien en résidence qui a donnée lieu à une exposition à l'eac Mouans-Sartoux (Espace d'Art Concret) avec des œuvres mêlant art et numérique.

Pour Jean-François Richardoz, responsable du Village by CA PCA, "ce rapprochement avec une entreprise à taille humaine de notre écosystème va permettre aux dirigeants des startups accélérées au Village de bénéficier d’expertises pointues et de proximité au service de leur montée en compétence et de leur déploiement commercial. Les premiers ateliers de coaching techniques ou les rencontres tech comme le Happy Tech Hour génèrent d’ores et déjà un très large engouement".