Villeneuve-Loubet : travailler son éloquence avec les Toastmasters

Vous rêvez de pouvoir parler en public, mais vous hésitez à chaque fois à vous lancer ? Alors, travaillez votre éloquence. C'est possible assure le club Toastmasters Club Côte d’Azur qui organise une soirée pour comprendre comment travailler sa prise de parole en public et son leadership. Cette soirée découverte du club aura lieu le mardi 11 juin de 19h15 à 22 heures à l'Espace René Tosti à Villeneuve Loubet (239 Bvd des Italiens Immeuble de Pesage). Elle permettra de connaître les détails de la méthode Toastmasters et de voir comme se déroule une soirée du club pour laquelle est assurée la présence de brillants orateurs !

Gratuit sur inscription. Pour s'inscrire