Visiplus academy recrute 30 collaborateurs à Nice et Sophia

Créée au début des années 2000, la société Visiplus academy reste en forme et continue à recruter. Le spécialiste de la formation en ligne vient ainsi d'annoncer le recrutement de 30 nouveaux talents sur Nice et Sophia Antipolis pour accompagner sa croissance et le développement de ses activités. En 2019, les 12 millions d’euros de chiffre d'affaires devraient être atteints tandis que l'ambition est de dépasser les 100 collaborateurs à Nice et Sophia Antipolis à l'horizon fin 2020. "Le fort accroissement de nouvelles opportunités de marché depuis 3 ans est un formidable levier de motivation pour nos collaborateurs", souligne ainsi Régis Micheli, le fondateur.

Forte de ses 17 années d’existence, Visiplus academy se positionne aujourd’hui comme l’un des leaders sur le marché de la formation en ligne, avec un catalogue de plus de 100 formations professionnelles accessibles à distance et plus de 10 000 professionnels formés depuis sa création sur les filières marketing, communication, digital, ressources humaines, management, commerciale et relation client. Aujourd’hui, la société cherche à renforcer ses équipes par le recrutement des profils suivants :

Directeur service relation entreprises et des ventes corporate (H/F)

Chargé(e) de mission Relations Entreprises (H/F)

Business Developer (H/F)

Responsable du Recrutement (H/F)

Chargé(e) des admissions et du placements des alternants

Cadre commercial BtoB (H/F)

Plus d’informations sur : https://recrutement.visiplus.com