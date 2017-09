Viva Associations à Cannes : flash sur le tissu associatif cannois

Flash sur le monde associatif cannois avec la 13e édition de Viva Associations qui a lieu ce samedi 23 septembre de 9 à 18 heures à l'Espace Riviera du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Quelque 128 associations seront présentes et proposeront diverses animations au grand public : conférences, activités sportives, culturelles et manuelles. De Cannes aéro spatial patrimoine au chat libre azuréen en passant pour l'amicale cycliste de Cannes La Bocca, les Beaux arts, l'union culturelle franco-russe, Cannes cinéma, la Compagnie des métamorphoses, tout un panorama d'activités extrêmement diverses à découvrir.

Deux temps forts : 11 heures, la visite inaugurale du maire, David Lisnard; à 12 heures, remise des médailles du bénévolat.