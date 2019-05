Vivatech Paris : 7 start-up azuréennes sous l'aile du Pôle SCS

Le Pôle SCS emmène 19 start-up régionales à Vivatech Paris du 16 au 18 mai. Parmi elles 7 azuréennes : Benomad, Bioceanor, IWE, MyDataModels, Sensoria Analytics, Teach on Mars et TRAXxs.

Comme il le fait pour les grands salons technologiques, le Pôle SCS emmène 19 start-ups membres (dont 7 azuréennes) à Paris pour la quatrième édition de VivaTech du 16 au 18 mai, rendez-vous mondial des startups et des leaders avec plus de 100.000 visiteurs attendus autour de l'innovation. C'est près de la moitié des startups régionales présentes sur l’ensemble du salon (36). Elles auront l’opportunité de présenter leurs dernières innovations dans de nombreux domaines comme l’intelligence artificielle (IA), la santé, les Green tech et Blue Tech.

Ces start-up seront réparties sur des espaces d’exposition et de démonstrations dont un Lab’d’Open Innovation de 400m² piloté par la Région SUD Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les entreprises azuréennes présentes sont :

Benomad , outils logiciels de cartographie (Villeneuve Loubet);

Bioceanor, mesures prédictives et en temps réel de la qualité de l'eau (Valbonne);

IWE, plateforme collaborative dans la gestion de sinistres (Biot);

MyDataModels, machine learning automatisé pour les Small Data (Valbonne);

Sensoria Analytics solutions innovantes dans le domaine de la e-santé (Vence),

Teach on Mars, plateforme pour la formation via smartphone (Valbonne)

TRAXxs, semelles connectées pour la protection des travailleurs isolés (Valbonne).

Les autres start-up régionales sont 360SmartConnect (Var), 62 Ruby Street (Manosque), alertgasoil (Marseille), Beelife (Aix), Coexel (Toulon), HD-Signs (Avignon), KeeeX (Marseille), Nanoz (Fuveau), NoSoft (Marignane), Olythe (Aix), Ombrea (Aix) etTelaqua (Aix).

A noter jeudi 16 mai de 14h à 14h45, l’intervention de SCS lors d’une conférence IA appliquée au domaine de la santé sur le stand Région SUD avec notamment O²Quant, membre SCS spécialisé en Intelligence Artificielle, et particulièrement en Deep Learning. "La présence significative de nos membres lors du salon Vivatech 2019 démontre le dynamisme de notre écosystème et notre leadership dans des domaines de pointe comme l’intelligence Artificielle, les smart cities et smart grids" souligne par ailleurs Georges Falessi, Directeur Général du Pôle SCS.

La Région Sud emmène également à Vivatech 36 start-up. Parmi elles, 9 start-up azuréennes (dont 2, Biocenor et Sensoria Analytics partent également sous l'aile SCS). Au total, entre Région et Pôle SCS, ce sont 14 start-up azuréennes qui monteront à Paris cette année. Une venue en force!