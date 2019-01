Vivatechnology : la Région Sud avec 30 start-ups du Plan Climat et de l'IA

L'offre de la Région Sud L’offre comprend : Un espace de 4m² avec un desk d’une place (électricité, pas d’accès à internet), 4 entrées startup, une intégration dans la communication Région Sud et Vivatech (print et digitale) , ainsi que la possibilité de pitcher sur le stand. En fonction de la place disponible et du caractère expérientiel de la solution proposée, une mise en valeur spécifique pourra être proposée sur le stand. Les éléments ci-avant sont pris en charge à 100% par la Région Sud, Provence Alpes Côte d’Azur. Les frais de transport, d'hébergement et autres frais divers sont entièrement à la charge de l’entreprise.