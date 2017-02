Vivre en plein le Festival des Jeux à Cannes : la solution Beepeers

Un site web, une application mobile et des écrans connectés sur le lieu de la manifestation : c'est un nouvel exemple d'application de sa solution originale pour l'événementiel que la start-up azuréenne Beepeers a mis en œuvre pour le Festival des Jeux 2017 qui se tiendra à Cannes du 24 au 26 février prochains. Spécialisée dans le développement de solutions web et mobile sociales et événementielles, Beepeers avait déjà réalisé l'apps mobile pour la précédente édition. Elle a de nouveau été chargée cette année de la refonte du site web et de la création de l’appli afin de permettre aux visiteurs de vivre pleinement cette grande manifestation populaire (plus de 150.000 sont attendus sur les trois jours).

Le site www.festivaldesjeux-cannes.com a fait ainsi peau neuve et offre aujourd'hui une nouvelle ergonomie, un menu complet et dynamique. Au programme de ce site nouvelle génération, des fonctionnalités qui améliorent la navigation des internautes. "Au-delà de simple lecteur, vous êtes désormais acteurs et pouvez créer votre programme en sélectionnant en favoris les stands que vous souhaitez visiter et jeux à tester", explique Alain Prette, président de la société. "À cela s’ajoute un moteur de recherche interne au site qui offre la possibilité de chercher les jeux en fonction d’une cible, d’une catégorie afin de pouvoir se concocter un Festival qui corresponde parfaitement à ses attentes. Une réelle passerelle existe aujourd’hui entre le site internet et l’appli mobile du Festival !"

Si cette nouvelle opération avec le Festival des Jeux est emblématique, ce n'est pas la seule percée que Beepeers a réussi sur le marché de la communication pour l'événementiel. La société d'Alain Prette et Fabrice Castellon aligne 150 projets évènementiels, lieux, collectivités, grands groupes et startups. Avec à la clé quelques grandes références comme les Francofolies de la Rochelle, les Plages Electroniques à Cannes, Normandie Rock dans tous ses états, l'Office de Tourisme de Monaco, ou encore dernièrement à Marseille avec la CGI et INTERGROS pour le lancement de la marque BtoB My job autour du commerce de gros et international.

Mais pour aujourd'hui, embarquement sur www.festivaldesjeux-cannes.com. Sur PC, appli ou écran connecté.