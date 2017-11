Voile : dernière Transat victorieuse pour Jean-Pierre Dick et Virbac

Le Niçois Jean-Pierre Dick a gagné samedi sa dernière Transat Jacques Vabre. En duo avec Yann Eliès, il a remporté à la barre du St Michel-Virbac une quatrième victoire dans la catégorie Imoca. Un record. La liaison Le Havre-Bahia a été couverte en 13 jours, 7 heures, 36 minutes et 46 secondes à la vitesse moyenne de 13,63 nœuds. Soit 1 heures et 42 minutes de moins que le record de l’épreuve en monocoque qui lui appartenait déjà depuis 2005, en duo avec Loïc Peyron. Une dernière Jacques Vabre qui était importante aussi pour le groupe Virbac qui ainsi peut se retirer en tant que sponsor sur une belle victoire.

Pour rappel, toutes catégories confondues, la course a été gagnée par Thomas Coville et Jean-Luc Nélias sur le maxi-trimaran Sodebo, en 7 jours et 22 heures.