Web Summit 2019 : candidatez pour rejoindre la délégation French Tech

Candidatez pour faire partie de la délégation French Tech au Web Summit 2019 qui se déroulera du 4 au 7 novembre prochain à Lisbonne. La Métropole Nice Côte d'Azur et la CCI Nice Côte d'Azur, partenaires de Business France, proposent de participer au concours de sélection de startups pour la 6ème édition de la présence France sur le Web Summit, l'événement tech en Europe qui regroupe la plus forte présence française en Europe derrière le MWC. Une occasion de rejoindre la délégation French Tech pour gagner en visibilité, rencontrer des partenaires, clients, VCs et découvrir le marché ibérique!

La Métropole Nice Côte d'Azur s’engage à prendre en charge l'offre sur mesure (exposition d'1 journée) pour les startups de la métropole sélectionnées par le jury afin de leur permettre de rejoindre la délégation French Tech (cout 1990 HT). Le jury se réunira fin juin et sélectionnera les 21 lauréats de l’édition 2019 du Pavillon French Tech ! Mais attention si cela vous intéresse : la date limite de candidature est le 10 juin 2019