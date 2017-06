Wever (Nice) expérimente le transport sur mesure avec la RATP

La start-up azuréenne Wever expérimente en ce mois de juin un service inédit de Transport sur mesure avec le Groupe RATP. Spécialisée dans les Plans de mobilité et la mise en place de covoiturage d’entreprise, Wever, labélisée par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, avait été détectée et primée par le Groupe RATP lors du salon Vivatechnology 2016. Depuis le 6 juin dernier et jusqu'au 30 juin, elle va ainsi déployer un service inédit de Transport sur mesure sur les territoires de Saclay et de la ZAC de Courtaboeuf. Une opération expérimentale fruit d’un travail de recherche et développement de plusieurs mois entre le groupe industriel mondial et la start-up.

Cette opération grand public a pour objectif de mieux comprendre les besoins réels en matière de mobilité des voyageurs travaillant sur un territoire (déplacements domicile-travail, déplacements en journée, réguliers ou ponctuels, déplacements atypiques) et de tester la mise en place de lignes de transport sur mesure, ultra flexibles, en complément ou alternative de l’offre de transport existante.

A travers une plateforme web et smartphone simple et rapide, les participants peuvent déclarer leurs trajets et leurs besoins de mobilité, puis bénéficier de manière expérimentale d’un transport sur mesure gratuit sous forme de véhicules légers, navettes 9 places ou bus de plus grande capacité. Cette opération inédite sera présentée ce samedi lors de la journée grand public de la seconde édition du salon Vivatechnology, à Paris, Porte de Versailles, dans la zone RATP.