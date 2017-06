Wi-Fi en vol : Thales Alenia Space signe le contrat Inmarsat GX

Le constructeur cannois annonce la signature d'un contrat de 130 millions de dollars sur trois ans avec Inmarsat pour la construction d'un satellite de communication qui fournira une capacité supplémentaire pour les services Wi-Fi dans les avions sur les zones EMEA et le sous-continent indien. Lancement prévu en 2019.

Un nouveau contrat pour Thales Alenia Space à Cannes qui vient de signer la construction d'Inmarsat GX avec Inmarsat, premier fournisseur mondial de services de télécommunications mobiles par satellite. Il s'agit d'un satellite de communication qui apportera une capacité supplémentaire pour les services Wi-Fi dans les avions sur les zones EMEA et le sous-continent indien. La valeur du contrat sera d'environ 130 millions de dollars couvrant les trois années à venir (2017 à 2019) avec un lancement prévu en 2019.

Inmarsat GX sera un satellite à très haut débit (VHTS) offrant de la capacité sur le Moyen-Orient, l’Europe et le sous-continent indien. La charge utile sera intégrée de manière transparente au réseau haut débit existant d’Inmarsat Global Xpress (GX). La combinaison de la toute dernière technologie satellitaire et la concentration sur des zones à forte demande, conduisant à des besoins de grande capacité, vont permettre d’obtenir un faible coût par bit délivré, est-il précisé.

Ce nouveau satellite sera basé sur la plate-forme Spacebus 4000 B2 améliorée, d’ores et déjà éprouvée en orbite, et sera équipé de 72 faisceaux en bande Ka. Prévu pour une durée de vie de 16 ans, il aura une masse au lancement inférieure à 4 tonnes et une puissance charge utile d’environ 6,8 Kw.

La décision d’Inmarsat de construire ce satellite GX a été prise à la suite de la récente annonce par Qatar Airways d’adopter le service GX Aviation pour ses besoins de connectivité en vol (In Flight Connectivity - IFC), ainsi que des contrats récents dans le même domaine sur les EMEA, tels que Deutsche Lufthansa Group et Norwegian Air Shuttle. Le service Inmarsat GX, fonctionnant en bande Ka, est uniquement conçu et optimisé pour des services de mobilité.

Directeur des Télécommunications chez Thales Alenia Space, Bertrand Maureau a souligné que l'association avec Inmarsat pour développer ce satellite répond à la demande croissante des passagers en terme de connectivité à bord des avions sur les EMEA et le sous-continent indien. "Le réseau global dédié aux services mobiles d’Inmarsat regroupe des satellites disposant de la toute dernière technologie en très haut débit (VHTS). Avec ce nouveau satellite, Inmarsat va étendre son empreinte, offrant des ressources significatives à haut débit et devenant une nouvelle référence sur le marché en terme de flexibilité", a-t-il déclaré.