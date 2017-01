Workhouse Café à Nice : un nouveau concept pour le coworking

Avec le Workhouse Café qui sera inauguré samedi 14 janvier à partir de 16 heures dans le superbe quartier de Nice Garibaldi, c'est une nouvelle formule d'espace de coworking qui s'ouvre sur la Côte d'Azur. Mathieu Mari, Lucille Mari (Wratten) et Marc Wratten, les trois jeunes cofondateurs ont transformé la Villa Garibaldi, qui était alors un restaurant lounge en un café coworking, mariant ainsi sur 400m2 travail, échanges, convivialité, socialité urbaine. Au rez-de-chaussée, l'espace coffee shop, ouvert à tous, coworkers ou non, s'est inspiré de la culture anglo-saxonne et propose une sélection de cafés et thés, ainsi que des brunchs, pâtisseries, salades, sandwichs. Presque classique.

Ce qui l'est moins, c'est qu'il est lié à l'étage avec l'espace de coworking et ses 32 postes de travail en open space, 2 salles de réunions, un espace imprimante/scanner et des casiers sécurisés pour ranger ses affaires pendant une pause-café., le tout relié au monde par fibre optique. Les coworkers ont également l'accès privilégié à une terrasse rooftop avec vue dégagée sur les collines niçoises. Le Workhouse Café s'affirme ainsi comme un espace de vie et d'échanges. Tout travailleur nomade, freelance, étudiant ou créateur de start-up peut venir travailler, collaborer, développer son réseau ou se restaurer dans une ambiance chaleureuse, expliquent les fondateurs qui, veulent prouver que travailler dans ces conditions, c'est bien mieux qu'à la maison…