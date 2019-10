World Usability Day à Sophia : design pour le futur que nous voulons

C'est l'événement phare annuel de la Communauté User & Customer Experience de Telecom Valley. En association avec les experts User Experience (UX) Use Age, elle organise à l'occasion de la journée mondiale de l’utilisabilité, un après-midi sur le thème de cette année : "Designing for the Future we Want". Il aura lieu jeudi 14 novembre de 14 à 19 heures, à Polytech – Site des Lucioles (1645, Route des Lucioles à Biot). Au niveau mondial, le WUD (Word Usability Day) vise à sensibiliser les acteurs du domaine IT aux enjeux liés à l’ergonomie et aux usages de tout produit technologique par le biais de rencontres ouvertes et gratuites.

Programme

14h : Accueil

14h30 à 15h30 : Ateliers (en parallèle)

"Comment évaluer l’impact environnemental de nos designs et identifier des leviers d’actions?" animée par Aurélie Batton (UX designer - IBM) 16 personnes

(UX designer - IBM) 16 personnes Le design multiculturel animée par Maud Robin (UX Researcher et Team Lead - Michelin) 20 personnes

(UX Researcher et Team Lead - Michelin) 20 personnes En parallèle des ateliers : "UX Café" avec différentes activités UX !

16h à 18h : Plénière

Introduction par Use Age,

Restitution des ateliers et conférences "Designing for the Future We Want",

Concevoir pour toutes les géographies par Maud Robin (Michelin),

Design responsable : concevoir pour l'avenir par Aurélie Batton (IBM),

L'industrie 4.0 par Teresa Colombi (CEO Ludotic)

18h : Buffet convivial pour se rencontrer et poursuivre les discussions

Pour s'inscrire. Gratuit