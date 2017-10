World Usability Day à Sophia : flash sur l'UX ("User Experience")

Sophia, comme les années précédentes, participe à la journée mondiale de l’utilisabilité. Dans ce cadre, le Groupe de Travail User & Customer Experience de Telecom Valley, en association avec les experts User Experience (UX) Use Age, organise un événement sur le thème de "l’Inclusion à travers de l’UX (User Experience)". Le rendez-vous est ainsi donné pour une série de workshops et de conférences le jeudi 9 novembre de 14h30 à 21 heures au Business Pôle de Sophia Antipolis. L'objectif de cette rencontre ouverte et gratuite? Sensibiliser les acteurs du domaine IT aux enjeux liés à l’ergonomie et aux usages de tout produit technologique.

Au programme

- 14h15 : Accueil

- 14h30 - 17h00 : Workshops en parallèle - Session 1 (limités à 20 places par atelier) :

Workshop 1 : Customer experience journey mapping (Christian Orsatti , Airbus). Analyse d’une expérience en tant que client et décomposition en étapes et éléments. Evaluation des interactions lors de ces étapes.

Workshop 2 : Design Thinking en pratique! (Thibaut Szymusiak, Thales). Session d'ateliers de créativité pour prendre conscience de la force du design thinking pour innover. A chacun de venir armé de ses idées!

- 16h15 - 17h45 : les mêmes workshops en parallèle - Session 2 (limités à 20 places par atelier) pour permettre à ceux qui sont intéressés par les deux ateliers de pouvoir les suivre tous les deux, l'un après l'autre.

- 17h45 : Accueil pour les conférences

- 18h00 : Cycle de conférences dédiées au thème du WUD : "L’Inclusion à travers de l’UX (User Experience)"

Introduction sur le thème "Inclusive Design" (Laureline Ameaume, Orange) et un retour sur les deux workshops de l'après-midi par Christian Orsatti, Airbus et Thibaut Szymusiak, Thales)

Comment développer l'UX au sein d'une administration ? –Retour d'expérience du développement de l'e-administration au sein du Gouvernement Princier de Monaco (Rodolphe Heigel, Chef de Division "Administration Electronique", DAEIU – Gouvernement Princier de Monaco)

Inclusion, Séniors et Objets connectés : comment concevoir la maison du futur pour personnes âgées (Teresa Colombi, LudoTIC)

Inclusion de l'UX dans un projet agile (Anne Dubray, Travelaer)

, Travelaer) Conclusion (Sandra Belfils, IBM)

- 19h45 : Echange & Networking autour du buffet

Gratuit. Sur inscription