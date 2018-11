World Usability Day à Sophia : l'UX (User Experience) ange ou démon ?

"L’UX (User Experience) pour le meilleur ou pour le pire?" (UX Design for good or Evil ?") : c'est le thème général du World Usability Day. C'est aussi celui que reprend Telecom Valley pour une journée autour de l'UX jeudi 22 novembre 2018 de 13h45 à 20h au Business Pôle de Sophia Antipolis. Organisé par le Groupe de Travail User & Customer Experience de Telecom Valley et en association avec les experts User Experience (UX) Use Age, ce rendez-vous s’inscrit en plein dans le cadre de la journée mondiale de l’utilisabilité.

Il s'agit de sensibiliser les acteurs du domaine IT aux enjeux liés à l’ergonomie et aux usages de tout produit technologique par le biais de rencontres ouvertes et gratuites. Le World Usability Day a un objectif ambitieux : faire en sorte que personne ne puisse se sentir stupide avec la technologie. Elle doit s'adapter aux gens et non l'inverse. Les bons UX apportent du plaisir et les mauvais, des problèmes. L'UX a une grande influence sur la conduite et le ressenti de chaque utilisateur.

Tous les concepteurs, certes, cherchent à l'aider, cet utilisateur final. Mais parfois ils n'y regardent pas d'assez près. En choisissant ce thème de "good or evil" cette année, il est question d'ausculter leurs designs et de rechercher les moyens de les améliorer afin de rendre le monde meilleur par une plus grande facilité d'utilisation, une meilleure ergonomie et la possibilité d'une utilisation optimale, pour tous, de la technologie.

Programme

13h45 : Accueil

14h00 - 16h30 : Atelier de co-conception

16h45 : Accueil pour les conférences

17h00 : Cycle de conférences dédiées au thème du WUD

19h30 : Echange & Networking autour du buffet

Inscription : cliquez ici