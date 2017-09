Yachting professionnel : un énième rebondissement

Le chaud et le froid. Chaud mardi : l'ECPY, le comité européen des professionnels du yachting basé à Nice saluait un grand pas en avant dans le règlement du dossier social et fiscal qui pénalisait ce secteur depuis des mois. Froid aujourd'hui : l'association apprend qu'une disposition a été changée subrepticement et que les yachts privés ont désormais les mêmes obligations sociales que les yachts commerce…

Et patatras! Un énième rebondissement. A ne plus rien y comprendre. Mardi, les professionnels français du yachting respiraient enfin. L'ECPY, leur comité européen qui est basé à Nice, saluait un grand pas en avant : ils avaient obtenu que le yachting privé soit exclu des dispositions de l’art 31 du code de la sécurité sociale qui fait obligation d’affilier à l’ENIM (régime social des marins), les marins résidents français quel que soit le pavillon du bateau où ils étaient embarqués. Désormais ces derniers auront le droit d’opter entre l’ENIM et un ou d’autres régimes qui ne sont pas connus à ce jour.

Mais aujourd'hui revirement. "A notre grande surprise l’ENIM est revenue sur certaines dispositions sans aucune concertation ni publicités" se lamente Thierry Voisin, président de l'ECPY. "Auparavant, depuis le début de ce dossier (mars 2017), seuls les navires commerciaux étaient concernés par l'art 31. Nous avons découvert que les navires privés, exclus jusqu’à aujourd’hui du champ d’application de l’article 31, ne l’étaient plus." Retour à la case départ.

"Grosso modo, 50% des yachts que nous accueillons naviguent sous le statut du commerce (ceux qui font du charter). L'autre moitié sont des yachts privés. Nous avons assisté durant les derniers mois à une hémorragie des yachts au commerce vers l’Italie et l’Espagne. Mais maintenant c’est au tour des yachts privés alors que nous pensions pouvoir préserver ce secteur d'activité à une période de l'année cruciale pour notre profession : celle où les chantiers prennent les contrats qui les alimentent pendant l'hiver."

"On arrivait au bout. Nous sortions de la crise du yachting professionnel. Et voilà que l'on nous remet une couche. C’est à désespérer du bon sens qui devrait être de mise", exulte Thierry Voisin qui s'insurge contre des décisions désastreuses du point de vue social, économique et financier. ECPY ne baisse pas pour autant les bras. L'association a contacté les administrations concernées, le monde politique et espère un retour sur ce qui avait été négocié. Mais ce chaud et froid constant s'avère éprouvant pour la profession et pour un pôle yachting de la Côte d'Azur qui, au fil des ans, a su se hisser comme l'un des pôles mondiaux de la grand plaisance.