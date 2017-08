ZAC Nice Méridia : le chantier des espaces publics s'ouvre en septembre

L'aménagement de la ZAC Nice Méridia se poursuit dans le cadre plus général de l'opération d'aménagement de la plaine du Var à l'ouest de Nice. Depuis le début de l’année 2017, plusieurs nouveaux chantiers de bâtiments ont démarré sur le périmètre de cette ZAC, le long de l'avenue Simone Veil, entre le quartier des Moulins et le bâtiment Nice Premium. Ces nouveaux immeubles, dont la livraison est prévue entre 2018 et 2019, s'accompagnent de la réalisation d'espaces publics nécessaires à la qualité de vie des futurs usagers et habitants.

Dès septembre 2017 ainsi, une nouvelle phase de travaux d’espaces publics va s'ouvrir. Etalés sur 2 ans, les travaux des espaces publics vont permettre la création de deux parcs urbains, et de nouvelles voies destinées à desservir les premiers logements de la ZAC. Sur la carte ci-dessous, il est possible de localiser l'implantation de ces futurs lieux publics et voies de dessertes ainsi que les chantiers en cours.

Ce chantier débutera par la reprise de l’avenue du Docteur Robini, ce qui génèrera des modifications de circulation, des suppressions de stationnement, voire des fermetures de voie à la circulation. Une information spécifique est mise en place en direction des riverains. Rappelons que, dans le cadre de l'OIN (Opération d'Intérêt national) de la plaine du Var initiée en 2008, trois opérations sont lancées et mises en œuvre par l'établissement public d’aménagement Ecovallée plaine du Var: le Grand Arénas (le nouveau quartier d’affaires international), Nice Méridia (la technopole urbaine) et la Baronne (la plateforme agroalimentaire). Deux concertations préalables à la création de ZAC sont également en cours à Saint-Jeannet et Gattières.