ZI Carros : Afterwork de rentrée du CAIPDV-Club des Entreprises

Renforcer les liens et la convivialité entre les entreprises des Zones industrielles de Carros et du Broc : c'est ce que propose le CAIPDV-Club des Entreprises de Carros le Broc qui, en partenariat avec la CCI Nice Côte d’Azur et l’ASLLIC, organise pour la rentrée son 3ème Afterwork, mardi 26 septembre à 18 heures au Centre de vie (4243 m - 1ère avenue), ZI Carros. L'occasion de rencontrer dans une ambiance conviviale les autres dirigeants d’entreprises de la zone industrielle, de partager les nouveautés et les savoir-faire des entreprises du site et de mieux connaître les projets et services du Club et de la ZI de Carros et de la ZA de la Grave.

Contact e-mail : marie-christine.laugier@cote-azur.cci.fr