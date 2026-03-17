1000 jobs d’été à Cannes : le rendez-vous des saisonniers

La Ville de Cannes organise, le samedi 4 avril de 10h à 16h à la gare maritime (esplanade Pantiero), la 21ᵉ édition de son salon “1000 jobs d’été”, grand temps fort de la Quinzaine de l’Emploi. Ouvert à tous à partir de 17 ans, ce forum permet aux étudiants et demandeurs d’emploi de rencontrer en direct les recruteurs qui préparent la saison estivale sur le bassin cannois.

Hôtellerie‑restauration, animation, commerce, services à la personne, plages, ports ou encore services municipaux : des dizaines d’employeurs seront réunis pour proposer des centaines de postes à pourvoir dès ce printemps. Les candidats sont invités à venir avec plusieurs CV pour postuler sur place, profiter des conseils du Bureau Information Jeunesse et, pour les étudiants, bénéficier d’avantages pratiques comme le stationnement et les transports en commun offerts sur présentation du flyer de l’événement.