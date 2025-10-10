10e Village des Sciences et de l’Innovation à Juan : le monde de Sophia

C’est chaque année une grande occasion de découvrir le monde de Sophia Antipolis. A l’occasion de la Fête de la Science, la CASA (Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis) organise ce week-end, les 11 et 12 octobre au Palais des Congrès de Juan-les-Pins, la 10e édition du Village des Sciences et de l’Innovation, un événement grand public gratuit, mené en partenariat avec le Sophia Club Entreprises et l’Université Côte d’Azur. (Photo DR : l'affiche du 10ème VSI).

Véritable temps fort de la Fête de la Science, ce rendez-vous incarne l’esprit d’ouverture et d’innovation de la technopole. Près de 40 exposants – entreprises, laboratoires, associations et établissements d’enseignement supérieur – proposeront des ateliers, démonstrations et animations autour de trois grandes thématiques : la société numérique, le développement durable et l’apprentissage autrement. Un parcours “kids”, des conférences, des expériences interactives, ainsi qu’une séance de dédicace de Véronique Oiknine, co-autrice de La biodiversité, ça sert à quoi ?, figurent également au programme.

Parmi les temps forts du week-end, le public pourra assister le dimanche 12 octobre à 14h30 au spectacle “La Mélodie des Neurones”, une création mêlant musique, théâtre et science pour explorer les mystères du cerveau. Conçu en collaboration avec l’IPMC de Sophia Antipolis, le laboratoire PSITEC et l’Université de Lille, ce concert inédit illustre la volonté du Village de rendre la science accessible, vivante et poétique.

Avec plus d’une soixantaine d’animations, des rencontres avec des chercheurs et des expériences ludiques, le VSI a tenu à s’affirmer cette année encore comme un lieu de partage des savoirs et de transmission. Et pour les petits comme les grands, une invitation à plonger dans le monde fascinant de la recherche et de la créativité.