11ème édition du Cannes International Triathlon dimanche

La 11ème édition du Cannes International Triathlon aura lieu dimanche 28 avril à partir de 7 heures. Avec une interrogation qui pointe sur la page Facebook de l’événement : soleil ou pluie, quel temps fera-t-il pour ce triathlon ? Au programme de cette édition 2024 plusieurs parcours au choix, en relais ou en individuel. A noter que dans le cadre de cet événement, le boulevard du midi sera piéton de 8 à 18 heures. Par ailleurs, des restrictions de stationnement et circulation sont aussi mises en place entre 8h30 et 14h30 sur l’esplanade Pantiero, le quai Saint-Pierre, les boulevards du Midi, Jean Hibert et Croisette chaussée Sud entre les rues De Gaulle et Reine Astrid .