12e Trophées du Club Eco Monaco : six champions monégasques distingués

L’économie monégasque a aussi ses champions. Ils ont été célébrés dans la deuxième quinzaine de décembre à l’occasion des 12e Trophées du Club Eco Monaco, cérémonie qui s’est déroulée au Grimaldi Forum. Six trophées ont été décernés. Le Manager de l’année est Victoria Stevenson pour l’Hôtel Columbus Monte-Carlo ; le Développement Durable à AzurTech de Daniel et Cédric Cavassino ; l’Innovation à Youstock de Pierre Charvet ; l’International à WES de Thierry Cognard et Alexandre Trueba ; le Made in Monaco à Shibuya Productions de Cédric Biscay et le Prix Spécial du Jury au Yacht Club de Monaco avec Bernard d’Alessandri.

Organisée par le Monaco Economic Board et le groupe Nice-Matin, cette douzième édition a de nouveau mis en lumière le dynamisme de la Principauté. L’occasion pour le Ministre d’Etat S.E. Pierre Dartout de rappeler que Monaco a besoin de ses entreprises. Président du MEB, Michel Dotta a de son côté souligné la capacité de résistance et de résilience économique de la Principauté alors que les économistes prévoient une année 2024 morose.

Flash sur les lauréats

- Trophée du Manager de l’année :

Victoria Stevenson pour l’Hôtel Columbus Monte-Carlo. Victoria Stevenson a été notamment récompensée pour avoir insufflé une dynamique vertueuse dans l’établissement grâce à une politique managériale qui privilégie l’humain sur les compétences. “On commence à avoir une marque employeur” se félicite la lauréate. Une stratégie qui permet à l'hôtel de fournir des services d’une qualité remarquable à ses clients et qui participe ainsi pleinement à son succès.

- Trophée Développement Durable :

AzurTech de Daniel et Cédric Cavassino. Depuis son rachat en 2004 par Daniel Cavassino, relayé ensuite par son fils Cédric, l’entreprise AzurTech, acteur majeur du nettoyage en Principauté avec 215 salariés en CDI, n’a eu de cesse de réduire son impact environnemental : flotte de véhicules électriques, produits ménagers à base aqueuse ou d’origine végétale et plus récemment, suppression des emballages uniques. Une démarche boostée par l’adhésion de l'entreprise au Pacte National pour la Transition Énergétique.

- Trophée Innovation :

Youstock - Pierre Charvet. La startup, véritable garde-meuble 2.0, est née en 2015 en Principauté et est passée par l’incubateur-accélérateur MonacoTech. Elle a depuis fait du chemin. En proposant un espace de stockage “à l’objet près” et en permettant à l’utilisateur de gérer très simplement ses affaires en ligne sans jamais se déplacer, Youstock a conquis Nice, Bordeaux, Paris, Lyon et Bruxelles et a racheté récemment une société existante pour s’implanter à Londres. Une trajectoire prometteuse pour un concept innovant.

- Trophées International :

WES - Thierry Cognard et Alexandre Trueba. Depuis près de 30 ans, la société est spécialisée dans le transport et le dédouanement sur des marchés de niche ultra-exigeants : objets et voitures de luxe, œuvres d’art d’exception ou encore yachting. Avec 140 nationalités présentes à Monaco, WES travaille naturellement aux quatre coins du monde avec pour mots d’ordre : sécurité, immédiateté, confidentialité et anonymat. Sa souplesse et son expertise lui ont permis de travailler avec les marques et institutions les plus prestigieuses.

- Trophée Made in Monaco :

Shibuya Productions - Cédric Biscay. Fondée en 2014, Shibuya Productions est une société de production à rayonnement international. Parmi ses faits d’armes, le salon Magic dédié aux univers manga, comics, animation, jeux vidéo et pop culture. Shibuya, c’est également un jeu vidéo qui a récolté plus de 6 millions d’euros sur une plateforme de financement participatif ou encore un manga édité et imprimé à Monaco : Blitz, dont l’intrigue basée sur le jeu d’échecs se déroule en Principauté. Son auteur n’est autre que Cédric Biscay qui participe ainsi au “soft power” de la Principauté.

- Prix Spécial du Jury :