12ème Cannes International Triathlon ce dimanche 27 avril

Cannes à l'heure plus que jamais sportive ce dimanche. Plus de 3.500 participants sont attendus le 27 avril pour la 12e édition du Cannes International Triathlon. Elle se jouera en trois formats : le “half triathlon" (2km de natation, 90 km en vélo, et 21 à pied), le “light” (1 km nage, 40 à vélo et 10 à pied) et le "half triathlon" par équipe. Le départ et l’arrivée se feront sur le square Verdun en début de Croisette. Des mesures spécifiques de circulation et de stationnement ont été prises par les services municipaux.