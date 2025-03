13e Trophées du Club Eco Monaco : les six lauréats de l’année ont reçu leur prix

Après les trophées de Sophia Antipolis, et avant ceux de Nice le 10 décembre prochain, c’est Monaco qui a décerné des prix aux dirigeants d’entreprise les plus remarquables dans leur domaine. Lundi 25 novembre à l’occasion des 13e Trophées du Club Eco Monaco au Grimaldi Forum, six dirigeants d’entreprise ont ainsi été récompensés dans six catégories différentes (Manager de l’année, Développement durable, Innovation, international, Made in Monaco et Prix Spécial du Jury). Un événement organisé par le Monaco Economic Board (MEB) et le Groupe Nice-Matin, qui a réuni près de 300 acteurs économiques et personnalités, en présence notamment du Ministre d’Etat S.E.M. Didier Guillaume et du Conseiller-Ministre pour les Finances et l'Économie Pierre-André Chiappori. (Photo DR : les lauréats des 13ème Trophées du Club Eco Monaco).

L’occasion pour le Ministre d’Etat, qui assistait pour la première fois à cette remise de Trophées, d’adresser à l’assemblée un message direct et limpide : “le Gouvernement Princier est un gouvernement pro-business qui aime les défis et les développements économiques. C’est vous qui faites la richesse de ce pays, c’est grâce à vous que demain il y aura encore beaucoup d’avenir pour la Principauté.” Quant à la soirée, elle a mis en lumière les performances des entreprises monégasques et le rayonnement économique de la Principauté.

Les six lauréats de l'année

- Trophée Manager de l’année : Françoise Puzenat - BNP Paribas Monaco . Françoise Puzenat dirige la succursale monégasque de BNP Paribas depuis 2022. Elle a notamment été récompensée pour les performances de son établissement mais également pour avoir insufflé une dynamique de changement tout en gardant comme leitmotiv : l’humain au centre.

- Trophée Développement Durable : EMT - Éric Humilier. L’Entreprise monégasque de travaux (E.M.T.), spécialisée dans la production et la livraison de béton, a su réduire de façon remarquable son empreinte carbone à l’aide de 2 leviers : renouvellement de sa flotte de poids lourds qui répondent désormais à l'exigeante norme EURO VI et remplacement d’une partie du ciment dans le béton par des produits moins polluants et issus de revalorisation de déchets industriels.

- Trophée Innovation : Otoneuro Monaco - Pierre Lavagna. Ancien chef du service ORL du CHPG, le Dr Pierre Lavagna a su créer une structure spécialisée dans l’audition et le traitement des vertiges de très haut niveau. Doté d’équipements parfois uniques en Europe et d’une équipe de soignants expérimentée, l'établissement est également impliqué dans la recherche afin de rester à la pointe de ses domaines d’intervention.

- Trophée International : Fraser Worldwide - Anders Kurten. Fondée en 1947 à San Diego, la société est un acteur mondial du yachting à travers ses activités de courtage, d’achats et de ventes auxquelles s’ajoutent toute une gamme de services. Installé en Principauté depuis plus de 30 ans, Fraser Worldwide emploie près de 150 personnes en Principauté et contribue activement par ses initiatives à faire de Monaco la capitale du yachting de luxe et durable.

- Trophée Made in Monaco : Stajvelo - Thierry Manni. Fondé en 2017 par Thierry Manni, Stajvelo conçoit des vélos, électriques ou non, avec au cœur de la stratégie, le sur-mesure, aussi bien pour les particuliers que pour les flottes professionnelles. Autre caractéristique, le montage en local de la totalité des modèles, réalisé dans l’atelier situé dans le quartier de Fontvieille. Distribué dans plusieurs pays européens, Stajvelo prévoit d’élargir très prochainement son terrain de jeu aux Émirats Arabes Unis et aux Etats-Unis.