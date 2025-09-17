13ème Monaco Business, le moteur du réseau économique monégasque

Salon dédié aux entreprises, Monaco Business revient ce jeudi 18 septembre au Sea Club du Méridien Beach Plaza de 8h30 à 19 heures pour une 13e édition qui confirme son rôle de moteur du réseau économique monégasque. Près de 50 exposants sur 1 000 m² et plus de 900 visiteurs sont attendus pour une journée rythmée par six conférences et inaugurée par le prince Albert II. Pour Maurice Cohen, organisateur, “le salon est devenu un lieu d’échanges, un déclencheur pour les entreprises” et chaque année 95 % des participants renouvellent leur présence.

Les thématiques de cette édition 2025 reflètent les enjeux du moment : intelligence artificielle, éducation, responsabilité sociétale des entreprises, attractivité de la Principauté ou encore réussite entrepreneuriale. Parmi les intervenants d’une des conférences, Mounir Mahjoubi, entrepreneur du numérique, ancien secrétaire d’État, qui traitera du thème “Vers une Souveraineté de l’IA : enjeux et perspectives pour la Principauté ?” Le salon, qui s’impose comme un espace privilégié pour entrepreneurs, décideurs et investisseurs souhaitant comprendre les spécificités économiques de Monaco, décernera aussi en clôture le prix du Monaco Business.