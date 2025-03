21èmes Palmes de la Com' : un record de participation

Les agences de communication ont droit aussi à leurs palmes. Elles sont décernées tous les deux ans lors des Palmes de la Com’, un événement organisé par Azur Pro Com”, l’association des Professionnels de la Communication de la Côte d’Azur présidée par Bruno Guillen et Sébastien Spiteri. L’édition 2024, qui a eu lieu lundi à SKEMA Business School en présence de plus de 250 professionnels, a permis de remettre des palmes et des prix dans huit catégories. Un palmarès qui a mis de nouveau en lumière l’agence Comeback dont il s'agit de la quatrième participation. (Photo DR : lors de la remise des Palmes).

L’agence niçoise de “production marketing”’ repart avec trois Palmes : meilleure réalisation d'édition (une nouveauté 2024), meilleure réalisation audiovisuelle (campagne Fédération Française de Football), et prix du jury étudiant. Elle s’assure aussi deux autres Prix : 2ème prix publicité annonceur institutionnel et 3ème prix pour OGC Nice. A noter aussi parmi les nouveautés, le prix "meilleur dispositif événementiel" avec la Palme attribuée à Allover Productions pour les Plages électroniques. Ce 21ème palmarès a aussi été marqué par des records de candidatures et de candidats : 110 campagnes avaient été proposées pour les palmes par 42 structures différentes (agences, collectivités, annonceurs privés et indépendants, établis de Montpellier à Monaco). Il n’y en a jamais eu autant.

Un jury professionnel de 12 personnes présidé par Cécile Trunet-Favre, Directrice de la Communication et des Affaires Publiques du Groupe FNAC DARTY, a du trancher. Il a rendu son verdict dans 8 catégories avec comme critère d'appréciation le plus déterminant “la liberté créative et la notion de durabilité”. D’autres prix ont été attribués par UGC Grand sud (prix coup de coeur), le partenaire qui regroupe les agences conseils en communication du Sud de la France et par un jury étudiant, tandis que la récompense suprême de la meilleure campagne, tous supports, médias et catégories confondues, a été remise à l’agence Just Happiness (Montpellier) pour Grenoble Alpes-Métropole, une espèce en voie de (r)évolution.

Ces récompenses sont traditionnellement signées par une personnalité du monde de l’art. Cette année c’est Virginie Broquet, illustratrice et affichiste niçoise reconnue, qui les a réalisées.