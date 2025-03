26e Biennale de Vallauris : la création céramique contemporaine dans tous ses éclats

Elle est à découvrir jusqu’au 30 septembre, la 26ème Biennale Internationale de Vallauris / Création contemporaine et céramique. Lancée le 6 juillet dernier, cette nouvelle édition, fruit d’un appel à candidatures examinées par un jury professionnel, réunit non moins de 25 artistes d’âge, de pratique et d’origine divers (14 nationalités représentées). Le parcours auquel sont invités les visiteurs permet, au travers d’une scénographie adaptée à la variété formelle des 35 œuvres présentées, de leur offrir un panorama complet et exclusif du paysage de la création céramique contemporaine.

Après une analyse attentive des 197 dossiers de candidature, 25 artistes avaient été retenus par le jury composé de Caroline Andrin (artiste), Yamina Benaï (fondatrice et directrice de la rédaction de la revue GESTE/S), Judith Cernogora (conservatrice du patrimoine, chargée des collections de céramiques à partir de 1945 et contemporaines, Sèvres - Manufacture et musée nationaux), Michel Blachère (galerie XXI) et Johan Creten (artiste). À la mi-mars, ce même jury s’était réuni pour désigner les deux lauréats des prix décernés par la ville de Vallauris. Ont ainsi été distingués, le Français Laurent Nicolas, qui a obtenu le grand prix de la Biennale et la Slovène, Ana Šcuka, lauréate du prix des moins de 35 ans.

La Biennale Internationale de Vallauris, de par son ancienneté et sa légitimité, s’est imposée comme une manifestation incontournable destinée à encourager et récompenser des créateurs talentueux du monde entier en s'attachant à rendre compte au fil des éditions des multiples possibilités techniques et artistiques qu'offre le médium de la céramique, et de son renouveau.

Illustration de cette édition, la vidéo réalisée par Olivier Théron de Ma Ville Ta Vie et publiée notamment sur LinkedIn autour de l'installation de Jeanne Rimbert "Oh les beaux jours". L'artiste nous plonge dans un monde acidulé qui semble joyeux mais qui ne l'est cependant pas tant que ça et donne l'occasion d'une réflexion sur le monde, l'environnement, les médias.

