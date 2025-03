27,7°C à Cannes et des records mensuels de chaleur battus sur la Côte

Nous nous en sommes tous aperçus hier mardi en remisant nos doudounes pour des tee-shirts : le 14 novembre 2023 fera date, côté météo, avec des records mensuels de chaleur qui sont tombés en rafale sur toute la Côte d’Azur. A Cannes, selon les relevés officiels transmis par Météo Côte d’Azur, il a été enregistré 27,7°C. Bien plus que 25,8°C, le précédent record pour un mois de novembre qui date 4 novembre 2004. Records également pour Sophia Antipolis avec 27,5°C à Valbonne, pour Antibes avec 25,3°C.

Mais c’est à Pégomas près de Grasse que le record a été le plus amplement battu avec 28,2°C hier mardi, contre 24,8°C le 17 novembre 2022. Le thermomètre en revanche est resté plus calme à Nice avec une pointe à 22,7 °C au compteur de Rimiez, en deçà des 25,4°C du 4 novembre 2004. Dû à un effet de fœhn particulièrement marqué, cette chaleur, anormalement élevée pour un mois de novembre, se maintiendra encore aujourd’hui mercredi avec un retour vers des températures plus automnales à partir de demain jeudi.

(Photo DR)