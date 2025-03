28ème Marché de la Truffe : vers une meilleure saison que l'an dernier

Y aura-t-il de la truffe (de Provence) à Noël ? Sans doute. Lors de la présentation à la Bastide Saint-Antoine à Grasse des Marchés de la Truffe de Grasse et du Rouret, Michel Santinelli, le président régional du syndicat des trufficultueurs, s'est montré optimiste. La saison 2023-2024 (de décembre à février en Provence) devrait être meilleure que l'an dernier. En dépit de la sécheresse, les pluies du début de l'automne permettront d'obtenir une production normale. Quant à son prix (elle se négociait autour de 1.200 € le kg l'an dernier), il est encore difficile de le préciser. Mais avec une récolte normale, il ne devrait pas subir d'importantes variations à la hausse. (Photo WTM : de gauche à droite, Henri Baviera, Jacques Chibois, Jean-Philippe Greco et Michel Santinelli, respectivement président départemental et président régional du syndicat des trufficulteurs).

La trufficulture continue de se développer en Provence

La saison s'annonce bonne en effet… pour les plants arrosés. Face aux épisodes répétés de sécheresse, les trufficulteurs se sont équipés de moyens d’arrosage. Ils ont aussi, avec l'aide des chercheurs d'Inrae, cherché a bien maîtriser le cycle biologique de la truffe et ses besoins en eau. À l’aide de sondes, ils peuvent connaître le niveau d’eau disponible dans le sol pour le champignon et l’utilisation de micro-asperseurs leur permet d’utiliser peu d’eau, mais au bon moment. Une adaptation qui explique que, dans notre région, la trufficulture continue de se développer avec près de 300 hectares de plantation en moyenne chaque année.

Les deux grands rendez-vous qui lancent la saison de la truffe

Rendez-vous donc, pour les amateurs, dans les deux grands marchés de la truffe azuréens qui ouvriront le ban dès le début de l'année 2024 : le samedi 6 janvier à la Bastide Saint-Antoine du chef Jacques Chibois pour Grasse (il s'agit de la 28ème édition) ; le dimanche 14 janvier sur la place du Rouret avec un marché provençal assorti de vente de truffes et de démonstration de chiens truffiers. A Grasse, ce sont environ 5.000 visiteurs qui sont attendus (des parkings relais avec navette seront mis en place comme l'an dernier). Au Rouret, il est prévu, parmi les nombreuses animations, une visite commentée du champ truffier expérimental avec navette en bus.

Valoriser la "truffe de Provence"

A l'occasion de cette présentation des deux événements, Michel Santinelli, fidèle gardien du temple de la truffe provençale, a rappelé les actions engagées pour valoriser la "truffe de Provence" et garantir la qualité de ce produit d'exception. La FRT continue de lutter contre les truffes étrangères ne respectant pas forcément dans leur production toutes les garanties de production, respectueuse de l’environnement. La création d’une IGP, toujours en cours, permettra d’apporter cette clarification et la garantie d’une truffe de grande qualité.

La technologie pour reconnaître "la bonne truffe"

Et puis, pour garantir la "bonne truffe", vive la technologie. Le syndicat des trufficulteurs des Alpes -Maritimes a formé, avec la fédération régionale PACA et un chercheur en biologie, 41 trufficulteurs contrôleurs qui sont capables non seulement de déterminer visuellement les espèces de truffes mais aussi sont équipés d’un microscope performant capable d’étudier les cellules et leur appartenance pour une détermination sans faille. En dernier recours, le syndicat fait également appel à une analyse génétique. La garantie absolue de la bonne truffe "tuber mélanosporum".