29ème Voiles d’Antibes : le coup d’envoi

Les 29èmes Voiles d'Antibes, plus grand rassemblement de printemps du yachting classique, s'ouvrent ce matin avec un premier départ à 10 heures. Les régates qui se poursuivront jusqu'à dimanche mettent en valeur la beauté de ces voiliers de tradition et leur histoire. Plus de 60 yachts de 10 à 40 mètres participent aux ballets en mer. Parmi les nouveaux inscrits cette année, à noter le Black Swan, voilier légendaire de 40,2 mètres construit dans le prestigieux chantier naval Camper & Nicholson Gosport, lancé en 1899 et plusieurs fois restauré.

L'accueil à terre, sur le Môle Sud du Port Vauban et, pour l'espace festif, sur l'Esplanade du Pré des Pêcheurs, est également particulièrement chaleureux avec de 9 heures à minuit des expositions et animations culturelles sur le thème de la mer et de l'environnement. Un temps fort aussi avec samedi 1er juin à 18 heures la vente aux enchères du "Thendara", un voilier classique de 36,5 mètres et de sa place au port d'Antibes.Le voilier est mis à prix à 20.000 € (estimation de 1 à 2 M€) et la place au port à 1,1 M€.