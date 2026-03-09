2e Nuit de la Prospective économique : anticiper, prévenir, agir

Dans un contexte d’augmentation du nombre de défaillances, le Portail de la Prévention des Entreprises organise la 2e Nuit de la Prospective Économique, un événement majeur dédié aux chefs d’entreprise souhaitant sécuriser, pérenniser et anticiper le développement de leur activité. Cette soirée, qui se tiendra le 19 mars à 18 heures au Casino Terrazur à Cagnes-sur-Mer, réunit en un même lieu l’ensemble des acteurs clés de la prévention et de l’accompagnement des entreprises : les tribunaux de commerce du département, les chambres consulaires, la CCI, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, la Chambre de l’Agriculture, la Chambre de l’économie Sociale et Solidaire, l’Ordre des experts-comptables, l’Ordre des avocats du Barreau, les administrateur et mandataires judiciaires, l’UPE06, la Banque Populaire Méditerranée et des institutions clés comme la Banque de France, la Direction des services fiscaux, l’URSSAF et des experts en gestion RH.

Porté par Bruno Pourcines, président du Portail, et Marielle Walicki, vice-présidente, cet événement s’appuie sur une conviction forte : la prévention est aujourd’hui un levier essentiel de sauvegarde des entreprises, des emplois et des savoir-faire. À travers des tables rondes, des temps d’échanges et des rencontres confidentielles, la Nuit de la Prospective Économique incarne une approche collective fondée sur l’anticipation, la coopération et la confiance entre les acteurs économiques.