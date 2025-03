3,7 milliards d’euros en 2024 : le fabuleux marché de l’immobilier monégasque

Mareterra a fait monter encore d’un cran les prix de l’immobilier monégasque et a explosé le montant des transactions de l’année de la Principauté. Les prix au mètre carré de la pierre monégasque étaient déjà, il est vrai, à des niveaux stratosphériques. Ils sont partis encore un peu plus loin dans l’espace en 2024, dans le neuf mais également dans l’ancien. (Photo DR : en premier plan le quartier du Larvotto avec le nouvel ensemble de Mareterra gagné sur la mer).

Dans le neuf, selon les statistiques de l’Imsee, l’institut monégasque de la statistique, le marché a atteint un volume record avec 3,7 milliards d’euros de transactions. Gigantesque. Il a triplé par rapport à son précédent record de 2022 (1,2 milliard d'euros) déjà élevé et dépasse le montant total des ventes de 2006 à 2021 !

Autres chiffres tout aussi impressionnants : le montant des ventes des appartements de 4 pièces approche le milliard d'euros et les ventes des biens de 5 pièces et plus dépasse 2,5 milliards d'euros (dont près d'un milliard d'euros pour les villas). L'imsee précise que ces deux typologies, villas et hyper appartements comptent pour près de 95% du marché des transactions. Sur les 101 transactions de 2024, 57 logements ont été vendus à plus de 20 millions d'euros, soit plus de la moitié des biens. Parmi ceux-ci, 5 ont dépassé les 100 millions d'euros dans le quartier Mareterra.

Dans la revente les prix ont été aussi poussés vers le haut. En 2024, note l'Imseen, le prix moyen d'une revente est de 6 M€. C'est le plus élevé jamais observé en Principauté. Il augmente de 5,7% par rapport à l'année précédente et de 66,7% en dix ans. En 2024, le prix moyen des reventes progresse pour tous les types d'appartement. Il atteint son plus haut niveau historique pour chaque typologie sauf pour les 2 pièces où il augmente quand même de 8,2%. Le prix moyen des 4 pièces quant à lui, culmine à 4 M€ et a augmenté de 20,3% en un an. Pour les cinq pièces ou plus, il a plus que doublé en 10 ans et atteint 18,8 M€. Hallucinant.