3IA Côte d’Azur : un label IA-Cluster assorti de 20 M€

Elle était attendue cette annonce de l’Etat sur la labellisation des nouveaux IA-Clusters. Attendue depuis plus de six mois, elle s’est faite en deux temps en marge d'un salon Viva Technology, entièrement tourné vers l’IA. Hier, mardi, le Président Emmanuel Macron a donné le nom des lauréats. Ils sont au nombre de neuf, sélectionnés dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt “IA-clusters“, pour un montant total de 360 M€. Sont ainsi reconduits les quatre 3IA de la première étape dont le 3IA Côte d’Azur labellisé en 2019 avec Grenoble, Toulouse et Paris PRAIRIE. S’y ajoutent cinq nouveaux élus dont trois pour la région parisienne (Paris Saclay, Polytechnique, Sorbonne Université) et deux en région (Rennes et l’Université de Lorraine).(Image JAANA x AI).

Une dotation moindre qu'un temps espérée

Dans un deuxième temps, aujourd’hui mercredi, ont été officialisés les montants attribués à chaque lauréat. Si la Côte d’Azur a pu applaudir à sa labellisation (ce qui ne semblait pas poser problème, le 3IA Côte d’Azur ayant été reconfirmé à mi-parcours en 2022) avec 20 M€, le montant alloué à son 3IA est en retrait sur ce qui avait pu être espéré. Les chiffres qui avaient circulé l’année dernière lors des candidatures au programme IA-Cluster se situaient au-delà de 40 M€ pour répondre aux ambitions avancées.

En termes d’allocation, le 3IA Côte d’Azur se trouve à égalité avec DATAIA-Cluster (Université Paris Saclay), ANITI IA Cluster (Université de Toulouse) et SequoIA (Université de Rennes). Mais en deçà de PR[AI]RIE – PSAI (Université Paris Sciences et Lettres) à 75 M€, de MIAI Cluster (Université Grenoble Alpes) à 70 M€, de Hi! PARIS Cluster 2030 (Institut Polytechnique de Paris) à 70 M€, ou également de PostGenAI@PARIS (Sorbonne université) à 35 M€ et ENACT (Université de Lorraine) à 30 M€.

Une belle reconnaissance cependant pour le 3IA Côte d'Azur

Une belle reconnaissance cependant pour la Côte d'Azur. “L'institut 3IA Côte d'Azur s'est établi comme pilote de l'écosystème IA de son territoire, incluant entreprises et partenaires locaux, et a déjà acquis une forte visibilité au niveau européen et international”, relève ainsi l’Etat dans un communiqué. “Son objectif est de maintenir et d'accélérer la dynamique observée localement en IA, et de continuer à promouvoir les travaux des chercheurs et l'excellence des formations en IA au niveau international. Fort de ses acquis, l'Institut redimensionnera et élargira son champ d'action dans les domaines de la Recherche, de l'Innovation, de l'Enseignement et de la Diffusion”.

Si au final l’investissement est moindre qu’un temps espéré, le 3IA Côte d’Azur garde toute sa place parmi les pôles d’excellence référents académiques français en IA. "Cette labellisation permet au consortium azuréen porté par Université Côte d’Azur d’être un pôle d’excellence en matière de recherche et formation de rang mondial en IA et un acteur majeur du modèle de croissance de son territoire " a souligné ainsi Jeanick Brisswalter, président d’Université Côte d'Azur. Une nouvelle étape qui s'engage.