Le 3IA Côte d’Azur a signé sa première chaire industrielle à Cannes

L’Institut 3IA Côte d’Azur était évidemment très présent au dernier World Artificial Intelligence Cannes Festival, son domaine privilégié. A cette occasion, le 3IA a présenté sa nouvelle offre de collaboration dédiée aux entreprises et déclinée en fonction de leurs besoins et de leurs tailles. Il a également signé officiellement, le jeudi, sa première chaire industrielle avec Dolphin Design (montant 500 K€). Un événement. (Photo DR : les représentants du 3IA Côte d'Azur, de Dolphin Design, d'UCA, de l'Inria ainsi que les élus sur le stand du 3IA lors de la signature de la chaire industrielle).

L'intelligence artificielle à faible consommation d'énergie

Entreprise grenobloise détenue majoritairement par Soitec, Dolphin Design fabrique des composants électroniques et a commencé sa collaboration avec le 3IA voilà un an. Cette collaboration a évolué naturellement vers la création d’une chaire industrielle d’une durée de quatre ans. Il s’agit d’un nouvel outil de collaboration pour la recherche et l'innovation qui est placé ici dans le contexte de l'Edge AI pour l'intelligence artificielle à faible consommation d'énergie. La chaire est pilotée par Benoît Miramond, par ailleurs à la tête du groupe d'ingénierie neuromorphique eBRAIN du LEAT. Elle comprend l’intégration par l’entreprise d’un chercheur d’Université Côte d’Azur, le Dr. Andrea Castagnetti.

Pour le Dr.Vincent Huard, CTO Dolphin Design, c’est un partenariat gagnant-gagnant qui s’établit ainsi. Dans le domaine de l’IA embarquée pour la robotique, il s’agit d'associer les compétences de conception de circuits qui sont celles de Dolphin avec la partie recherche dans laquelle est engagé le laboratoire d’UCA. Pour la société, dans un écosystème hyper dynamique qui va très vite, le travail du chercheur recruté sera un véritable accélérateur dans la conception de cette nouvelle génération de puces.

Une dizaine d'entreprises du territoire intéressées

Mais le laboratoire y gagnera de son côté. Pour lui ce sera une augmentation des capacités de recherche de son équipe, la possibilité de développer de nouvelles méthodes, de les publier, de déposer des brevets en commun avec l’entreprise et de passer directement de la recherche dans des applications.

“La chaire industrielle nous a permis d’affiner les contours de notre offre de collaboration afin qu’elle réponde aux besoins des entreprises” a souligné Charles Bouveyron, Directeur de l’Institut 3IA Côte d’Azur. “A ce jour nous avons en effet une dizaine d’entreprises du territoire azuréen intéressées par une collaboration de ce type.” Un concept que Benoît Miramond a pu expliquer le lendemain à Marina Ferrari, la nouvelle secrétaire d’Etat chargée du numérique, lors de sa visite au WAICF.