30ème marché à Grasse et au Rouret pour la truffe noire de Provence

Un 30ème marché de la Truffe au programme pour Grasse et le Rouret ! Le marché grassois est annoncé pour le samedi 10 janvier 2026 à la Bastide Saint-Antoine (Relais & Châteaux) ; celui du Rouret se tiendra dans la foulée le dimanche suivant, sur la place du village, le 18 janvier 2026. Ces deux événements liés à la truffe noire de Provence (Tuber melanosporum), célébreront le patrimoine agricole local et régional ainsi que la passion pour ce prestigieux champignon souterrain à l’arôme inégalable. Ils ont été présentés la semaine dernière à la Bastide Saint-Antoine par Michel Santinelli, président régional du syndicat des trufficulteurs, en présence de Jérôme Viaud, maire de Grasse, Gérald Lombardo, maire du Rouret et Jacques Chibois, chef et maître de la Bastide Saint Antoine. (Photo WTM : la nouvelle affiche signée signé Vincent Gévin, illustrateur et directeur artistique reconnu, a été dévoilée à l’occasion de la conférence de presse).

Avec une première question à la clé qui intéresse tous les amateurs : bonne ou mauvaise saison ? Pour Michel Santinelli, la saison 2025-2026 de la truffe s’annonce bien en Provence. Même s’il y a eu sécheresse en été, le printemps a été bien arrosé ce qui est de bon augure pour la récolte. A priori, pas d’inquiétude. Les prix, qui montent de semaine en semaine à mesure que la truffe développe tous ses arômes (le top à partir du 15 janvier), devraient donc ne pas s’affoler et rester de l’ordre de l’année précédente (une fourchette de 200€ le kilo au départ jusqu’à 1.000€ le kilo au meilleur de la saison).

Dans la région, la trufficulture est de tradition. Mais elle connaît un véritable essor depuis vingt ans avec près de 400 hectares plantés et plus de 70 000 plants, soutenue par la Région Sud, le Département et la Fédération Française des Trufficulteurs. Les marchés locaux y contribuent tout en y ajoutant la carte tourisme.

A Grasse, le 30e Marché de la Truffe se tiendra le samedi 10 janvier 2026 de 9h30 à 17h30 à la Bastide Saint-Antoine. Cet événement proposera bien sûr la vente de truffes, mais inclura aussi un repas gastronomique, des démonstrations de chiens truffiers, un grand concours avec un panier garni comprenant 250 g de truffe et assurera une ambiance conviviale autour de produits du terroir.​

Au Rouret, le marché aura lieu sur la place du village le dimanche 18 janvier 2026, toute la journée, de 9 à 17 heures. Ce marché provençal propose vente de truffes, visite commentée d’un champ truffier expérimental, démonstration de cavage, intronisation des Chevaliers de la Confrérie des Rabassiers, conférences, dégustations et ateliers autour de la truffe.

Lors de la conférence de presse de présentation, il a été de nouveau insisté sur la nécessité, pour la filière truffière, de préserver la qualité et l’identité du produit face aux importations étrangères souvent moins contrôlées (principalement venues d’Asie ou d’Europe de l’Est). Le travail sur l’Indication Géographique Protégée (IGP) “Truffe noire de Provence” vise aussi à garantir aux consommateurs traçabilité et confiance ...et à assurer la pérennité de ces merveilleux marchés locaux de la truffe.