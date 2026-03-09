Fermer le menu
9 mars 2026, par Jean-Pierre Largillet

La 34e édition du Prix EY de l’Entrepreneur de l’Année est lancée

Qui seront les femmes et les hommes distingués en 2026 pour leurs capacités à innover, transformer leur marché et contribuer au dynamisme économique du territoire ? Réponse avec le Prix EY qui ouvre officiellement les candidatures pour sa 34ème édition.

Après une édition 2025 au cours de laquelle plus de 40 entrepreneurs ont été récompensés parmi près de 250 candidats, le Prix EY de l’Entrepreneur de l’Année ouvre officiellement les candidatures pour la 34ᵉ édition avec ses partenaires :  Edmond de Rothschild, Samsic, Verlingue, et avec le soutien de Bpifrance. Cette nouvelle édition mettra en lumière celles et ceux qui voient au-delà de l’horizon, innovent, transforment leur marché et contribuent au dynamisme économique des territoires. Les entrepreneurs peuvent désormais déposer leur candidature et rejoindre un programme qui célèbre, depuis plus de trente ans, l’audace, la vision et l’impact. 

Les critères de participation et les modalités de candidature sont disponibles sur : ey.com/fr/eoy. En 2026, 5 prix seront décernés dans 8 régions dont la Région Sud-Est : Prix de l’Entrepreneur de l’Année, Prix de l’Entreprise Familiale, Prix de la Scale-up de l’Année, Prix de la Start-up de l’Année et Prix de l’Engagement Sociétal. Les lauréats régionaux concourront ensuite au niveau national. La cérémonie régionale Sud‑Est 2026 se tiendra le mardi 22 septembre à Marseille, et la cérémonie nationale 2026 se déroulera le mardi 13 octobre à Paris. Elles réuniront celles et ceux qui sont le cœur battant de nos territoires et de l’économie française.

 

