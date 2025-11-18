38èmes Rencontres cinématographiques de Cannes : c’est parti

Les 38èmes Rencontres cinématographiques de Cannes se sont ouvertes hier lundi avec, pour la soirée d’ouverture officielle au Théâtre Croisette, la projection de “La condition” de Jérôme Bonnell. Jusqu’au 23 novembre, ce festival de cinéma des Cannois met à l’affiche huit films en compétition suivis par un jury présidé par le journaliste Eric Libiot (directeur du magazine Écran total). Au programme aussi dans huit salles (Espace Miramar, Olympia, Les Arcades, La Licorne, Cineum Cannes, Théâtre Croisette, Cinétoile Rocheville et Cannet Toiles), quelque 27 films en avant-première en présence d’invités, dix cartes blanches et une série d’hommages (Claudia Cardinale, Robert Redford ,Tcheky Karyo).

Plusieurs temps forts à noter avec l’accueil d’invités de renoms comme Romane Bohringer qui présentera" Dites lui que je l’aime", Muriel Robin pour "La Pire Mère du monde", Abd al Malik avec Furcy, combat d’un esclave vers la liberté ou encore le Grassois Nathan Ambrosioni pour sa nouvelle comédie dramatique" Les enfants vont bien". Ces rencontres s’adressent également aux scolaires avec des masters class ainsi que des ateliers critique et scénario à leur intention tout au long d'une semaine cinéma toute!