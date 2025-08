La 3ème édition d’IBT Côte d’Azur se joue à Grasse

Cap sur Grasse, fief de la puissante industrie des arômes et parfums, pour IBT Côte d’Azur. La 3ème édition de ce salon dédié aux différentes filières industrielles azuréennes (Industrie, Bâtiment et Technologie), quitte Nice pour la première fois et vient s’installer dans la capitale mondiale du parfum, offrant un nouveau cadre à l’événement. Il prend en effet ses quartiers le 2 octobre prochain, de 9 à 18 heures, à Grasse où il se tiendra dans le Palais des Congrès et sur le cours Honoré Cresp placé juste en face.

Coorganisé par la CCI Nice Côte d’Azur, l’UIMM Côte d’Azur, la FBTP 06, PRODAROM et l’UPE06, l’ITB propose un lieu de rassemblement de l’écosystème industriel azuréen dans toutes ses dimensions. Il propose ainsi une vitrine des savoir-faire et des entreprises du territoire, des solutions concrètes face aux grands enjeux de demain et des rencontres BtoB pour élargir votre réseau, nouer de nouveaux partenariats et générer des nouvelles opportunités d’affaires. Il prévoit aussi des sessions de pitch entreprises pour présenter vos savoir-faire, favoriser les échanges. Au programme également, un démonstrateur des métiers de l’Industrie avec un parcours découverte des métiers du BTP pour répondre aux besoins de recrutement et d’attractivité des métiers de l’industrie et du BTP.