3IA Talents Day : le premier job dating entièrement consacré à l’IA

Alors que de plus en plus d’entreprises de tous secteurs mettent de l’IA dans leur activité, encore faut-il trouver les talents qui apporteront cette expertise. C’est pour faciliter cette recherche que le 3IA Côte d’Azur, à Sophia Antipolis, avec le Pôle SCS pour partenaire, a organisé le 3IA Talents Day, le premier jobdating centré sur les métiers de l’Intelligence Artificielle. Un succès. Il s’est déroulé mardi au Village by CA de Sophia et a réuni une quarantaine d’étudiant(e)s de Master, doctorants, chercheurs Post-Doc en Data Science avec une vingtaine de DRH d’entreprises pour la plupart sophipolitaines. (Photo WTM : des entretiens individualisés pour chaque entreprise).

On y trouvait Amadeus, Instant System, Sophia Engineering, Caranx Medical, SiPearl, New Protein Binders, iPepper, Azuria, Harness Vision… Au total, de grandes entreprises et des startups qui dopent leur R&D avec l’IA et couvrent des secteurs d’activité différents allant des transports aux RH en passant par la microélectronique, la vision par ordinateur. Des représentants d’entreprises particulièrement satisfaits des rencontres qu’ils ont pu faire avec un seul petit regret : les étudiants pour la plupart ne seront disponibles qu’en avril prochain….

Ce premier jobdating devrait aussi être renouvelé par le 3IA Côte d’Azur qui commence à déployer toutes ses activités de formation et de partenariat. C’est ce qui a été présenté en ouverture de la rencontre. Il s’agit de la formation professionnelle et universitaire avec Efelia, la nouvelle école française de l’IA ; du 3IA Start-it-Up Program pour assurer la partie R&D des startups ; du 3IA Kick Start, un volet partenariat à destination des PME avec une solution qui regroupe l’appui d’un chercheur, de l'ingénierie et de la formation.

De quoi lever les nouveaux talents de l'IA que la technopole recherche.

Photo WTM : l'équipe du 3IA